В Китае заявили, что стратегическое партнерство с РФ в 2023 году набирало обороты

Министр иностранных дел КНР Ван И высказался за дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России в 2023 году набирало обороты. Об этом, как передает агентство Xinhua, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В прошлом году под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство по координации действий в новую эру набирало обороты", - приводит агентство слова китайского министра.

Ван И высказался за дальнейшее укрепление стратегических коммуникаций и сотрудничества между двумя странами, подчеркивает Xinhua. Поддерживая сотрудничество на высоком уровне, продолжил он, обе страны играли важную роль на международной арене и поддерживали глобальную стратегическую стабильность.

В наступившем году, напомнил Ван И, исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и РФ, стартуют Годы культуры Китая и России. Обеим сторонам предстоит в соответствии с консенсусом, достигнутым главами двух государств, активизировать обмены на высоком уровне, содействовать углубленному развитию двустороннего практического сотрудничества, поощрять обмены в различных областях, укреплять общественную основу двусторонних отношений.

"Китай твердо верит, что Россия сможет успешно претворить в жизнь свою важную внутриполитическую повестку, сохранить государственную стабильность и развитие", - приводит Xinhua слова Ван И.