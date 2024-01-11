В Варшаве прошла акция против задержания экс-главы МВД Польши и его заместителя

В ней участвовали более 100 человек

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Акция протеста против задержания экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика прошла у президентского дворца в Варшаве. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По ее сведениям, в акции приняли участие более 100 человек.

В 2015 году Каминьский и Вонсик были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, однако в том же году были помилованы решением президента Анджея Дуды. В конце 2023 года по тому же делу они были приговорены к двум годам заключения каждый и лишены депутатского статуса. 9 января Каминьский и Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве.

Депутаты Сейма от бывшей правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) считают приговор Каминьскому и Вонсику незаконным и политически мотивированным и требуют его отмены. Польские СМИ называют ситуацию "хаосом". Ранее новостной портал Onet информировал о намерениях ПиС провести в четверг массовую демонстрацию в Варшаве против задержания политиков. Участие в ней, по расчетам партии, могут принять не менее 40 тыс. человек.