Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу

Еврейское государство борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, подчеркнул израильский премьер

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Израиль не намерен по итогам своей военной операции в секторе Газа на постоянной основе оккупировать анклав или вытеснять местное палестинское население, боевые действия ведутся исключительно с целью уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я хочу внести абсолютную ясность по нескольким моментам. Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу или вытеснять ее гражданское население. Израиль борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом", - заверил Нетаньяху, видеозапись выступления которого распространила канцелярия главы правительства.

По его словам, израильская армия "делает все возможное, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения, в то время как ХАМАС делает все возможное, чтобы максимизировать их, используя палестинских гражданских лиц в качестве живого щита". "Армия обороны Израиля призывает палестинское гражданское население покинуть районы боевых действий, распространяя листовки, совершая телефонные звонки и обеспечивая коридоры безопасного прохода, в то время как ХАМАС не позволяет палестинцам уехать, угрожая оружием, а зачастую и открывая огонь", - отметил израильский премьер.

Как подчеркнул Нетаньяху, цель Израиля в этой военной операции - "избавить сектор Газа от террористов ХАМАС и освободить [удерживаемых в анклаве израильских] заложников". "Как только это будет достигнуто, Газа может быть демилитаризована и дерадикализована, тем самым создавая возможность для лучшего будущего как для Израиля, так и для палестинцев", - заключил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.