Лукашенко подписал закон, разрешающий рекламу алкоголя на ТВ в ночное время

Как следует из документа, теперь рекламировать такую продукцию можно будет с 23:00 до 07:00

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятый парламентом страны в конце 2023 года закон, разрешающий размещение рекламы алкогольных напитков на радио и телевидении в ночное время. Документ опубликован на Национальном правовом портале республики.

Закон делает возможным размещение рекламы алкогольных напитков на радио и телевидении, которое сейчас запрещено, в период с 23:00 до 07:00. При этом сокращается на час (с 07:00 до 21:00) продолжительность запрета рекламы игорных заведений и азартных игр на телевидении и радио. В настоящее время запрет действует с 07:00 до 22:00.

Документ вводит ограничения на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков, в частности, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, в изданиях и продукции СМИ, предназначенных для лиц младше 18 лет.

Определяются и уточняются полномочия в сфере рекламы органов власти различного уровня. В частности, Совету министров предстоит определить порядок формирования государственного реестра распространителей рекламы, состав включаемых в него сведений, порядок взаимодействия государственных органов по вопросам его ведения. Формировать и вести реестр будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Закон обязует рекламораспространителей по требованию государственных органов обеспечить размещение и распространение на принадлежащих им средствах наружной рекламы социальной рекламы государственных праздников, общереспубликанских праздничных дней и памятных дат, а также социальной рекламы в сфере обеспечения безопасности.