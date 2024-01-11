В США законодатель-демократ призвал Остина подать в отставку

Член Палаты представителей Конгресса Крис Делуцио мотивировал свой призыв отсутствием призрачности относительно недавней госпитализации министра обороны страны

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Крис Делуцио (демократ от штата Пенсильвания) первым из законодателей, принадлежащих к Демократической партии, призвал министра обороны Ллойда Остина уйти в отставку. Соответствующее заявление он разместил в X (ранее Twitter).

"Я потерял доверие к Ллойду Остину в должности министра обороны из-за отсутствия призрачности относительно его недавней госпитализации и ее влияния на неразрывность структуры командования", - заявил законодатель, комментируя госпитализацию Остина, занимающего пост министра обороны в администрации президента США демократа Джо Байдена.

"Являясь членом комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, я обязан осуществлять надзор за министерством обороны. Сегодня этот долг требует, чтобы я призвал министра Остина уйти в отставку", - подчеркнул Делуцио, поблагодарив главу Пентагона за службу и пожелав ему скорейшего выздоровления. Газета Politico отмечает, что Делуцио стал первым законодателем-демократом, заявившим о необходимости отставки Остина.

Вечером 1 января Остин был госпитализирован в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс.

В опубликованном во вторник заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений, была проведена хирургическая операция. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.

Члены Конгресса ранее потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Газета Politico уточнила, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра. Во вторник комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей начал расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.