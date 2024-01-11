Бывший губернатор штата Нью-Джерси выходит из предвыборной гонки в США

Агентство Bloomberg считает, что это положительно скажется на позициях других претендентов в кандидаты на пост президента - губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи сообщил, что выходит из предвыборной гонки в США.

"Я всегда говорил, что если в этой [президентской] гонке наступит момент, когда я не смогу увидеть путь к достижению этой цели [победить], я выйду из нее. И сегодня вечером мне стало ясно, что у меня нет пути выиграть и стать кандидатом. Именно поэтому сегодня вечером я приостанавливаю свою кампанию на пост президента Соединенных Штатов", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире.

Как отмечает Bloomberg, такое решение Кристи может благоприятно сказаться на позициях губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, которые считаются главными конкурентами бывшего американского лидера Дональда Трампа в гонке за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.

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