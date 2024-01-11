СМИ: израильские войска запустили над границей с Ливаном осветительные ракеты

По сведениям портала Al Nashra, ЦАХАЛ открыл огонь на участке границы между населенными пунктами Рмейш и Ярун

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Израильские войска открыли интенсивный огонь из пулеметов и орудий по территории Ливана на участке границы между населенными пунктами Рмейш и Ярун. Как сообщил новостной портал Al Nashra, военные вели обстрел из опасения, что группа боевиков предприняла там попытку проникновения на север Израиля.

В этом районе находится поселение Довив, которое ранее неоднократно становилось мишенью вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах".

По информации портала, израильские войска непрерывно запускают над границей осветительные ракеты. В небе находятся беспилотные летательные аппараты.

Пока ни одна из палестинских радикальных группировок, базирующихся в Ливане, не взяла на себя ответственность за возможную вылазку в пограничной местности. Не последовало никаких заявлений и со стороны "Хезболлах".