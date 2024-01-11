Оппозиция Австрии назвала противоречащим нейтралитету выступление Зеленского в Вене

Председатель правоконсервативной Австрийской партии свободы Герберт Кикль указал, что необходимо было выслушать и российскую сторону

ВЕНА, 11 января. /ТАСС/. Решение Австрии разрешить выступление в парламенте страны президенту Украины Владимиру Зеленскому, но не дать слова России противоречит нейтральному статусу республики. Такое мнение выразил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

"Если мы идем на это, то нужно пригласить и вторую сторону, выслушать ее. <...> Давать слово только одной стороне - это противоречит принципу нейтралитета. Это понятно каждому", - сказал политик в эфире телеканала ORF.

Он отметил, что австрийский парламент "в принципе не может быть площадкой для воюющих сторон". "Есть достаточно международных организаций, в рамках которых можно выступать. Украина их также использует", - сказал Кикль.

В марте 2023 года Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Австрии. При этом депутаты от оппозиционной АПС покинули зал заседаний Национального совета (нижняя палата парламента страны) в знак протеста.

Парламентские выборы в Австрии должны пройти осенью. Согласно данным последних опросов, около трети граждан республики готовы отдать свои голоса Австрийской партии свободы.