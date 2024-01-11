СБ ООН принял резолюцию США с осуждением атак на суда в Красном море

Россия воздержалась от голосования

ООН, 11 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в среду принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море.

За документ проголосовали 11 членов Совбеза, 4 страны, в том числе Россия, Китай и Алжир, воздержались.

Ранее Россия предложила три поправки в текст резолюции, в том числе указание палестино-израильского конфликта в качестве причины обострения ситуации в Красном море, однако они были отклонены Совбезом. Как заявил перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя, именно эскалация в Газе является "коренной причиной" нынешней ситуации в Красном море. "Без упоминания этого в резолюции будет нарушена причинно-следственная связь и искажен общий контекст происходящего", - подчеркнул дипломат.