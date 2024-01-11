Бразилия поддержала иск ЮАР против Израиля в суде ООН

Еврейское государство должно прекратить любые действия, которые могут нарушать Конвенцию о предупреждении преступления геноцида, заявил МИД южноамериканской страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 января. /ТАСС/. Правительство Бразилии поддерживает иск ЮАР против Израиля в суде ООН в связи с событиями в Палестине. Об этом заявил в среду МИД южноамериканской страны.

"В свете вопиющих нарушений международного гуманитарного права президент [Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва] выразил поддержку инициативе ЮАР по задействованию Международного суда ООН, который должен обязать Израиль немедленно прекратить любые действия, которые могут являть собой геноцид или преступления, предусмотренные Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Бразилии также заявили о приверженности принципу двух государств и "созданию экономически независимого палестинского государства, которое могло бы сосуществовать с Израилем в условиях мира и безопасности в пределах безопасных международно признанных границ".

29 декабря ЮАР обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и возможным нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ. Власти еврейского государства эти обвинения отвергли и обвинили ЮАР в лицемерии.