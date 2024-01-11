Посольство КНР в Вашингтоне выступило за прекращение США официальных контактов с Тайванем

Соединенные Штаты также должны отказаться от любой формы вмешательства в выборы в тайваньском регионе, заявил пресс-секретарь диппредставительства Китая Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. США должны отказаться от официальных контактов с Тайванем и воздержаться от вмешательства в выборы. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Тайвань является неотъемлемой частью Китая. КНР выступает категорически против любых официальных контактов США с тайваньским регионом", - заявил Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать данные газеты Financial Times о том, что президент США Джо Байден после предстоящих в эту субботу выборов главы тайваньской администрации планирует направить на Тайвань делегацию, состоящую из бывших американских чиновников.

"США должны честно придерживаться принципа "одного Китая" и положений трех совместных заявлений США и КНР, взвешенно и ответственно относиться к вопросам, касающимся Тайваня, а также <...> перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", воздержаться от любой формы вмешательства в выборы в тайваньском регионе", - подчеркнул Пэнъюй.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден после выборов главы тайваньской администрации намерен направить на Тайвань двухпартийную делегацию. По данным издания, в нее могут войти бывший заместитель госсекретаря США в администрации Барака Обамы, демократ Джеймс Стайнберг, а также экс-помощник американского президента по национальной безопасности в администрации Джорджа Буша - младшего, республиканец Стивен Хэдли.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации острова занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.