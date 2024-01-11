Президент Венгрии заявила, что мир не смог адекватно ответить на главные вызовы 2023 года

Каталин Новак отметила, что "2024 год открывает огромные возможности" для решения проблем, возникших в ушедшем году

БУДАПЕШТ, 11 января. /ТАСС/. Международное сообщество неадекватно реагировало в 2023 году на главные вызовы, в том числе на вооруженные конфликты, поэтому ответы на них придется искать уже в 2024 году. Такое мнение выразила президент Венгрии Каталин Новак, выступая в среду вечером на новогоднем приеме, организованном для послов иностранных государств в Будапеште.

Глава государства, выступление которой транслировал телеканал М1, заявила, что глобальные вызовы 2023 года никуда не исчезли и по-прежнему требуют совместных усилий всего мира. В числе таких вызовов Новак назвала военные конфликты, в первую очередь на Украине и на Ближнем Востоке, экономические трудности, политическую нестабильность во многих странах, социальную напряженность, стихийные бедствия, нелегальную миграцию, распространение дезинформации, появление искусственного интеллекта, чрезмерное влияние технологических компаний, а также "деятельность неполитических субъектов со скрытыми политическими амбициями".

"Вопрос в том, как международное сообщество, мировые лидеры будут справляться с этими вызовами", - сказала президент. По ее словам, "до сих пор ответы на них были достаточно неадекватными, но 2024 год открывает огромные возможности", поскольку во многих государствах пройдут президентские и парламентские выборы, способные принести перемены. Выборы "затронут около 4 млрд человек в 76 странах", уточнила Новак.

Говоря о предстоящем во второй половине 2024 года председательстве Венгрии в Совете ЕС, глава государства назвала две важные темы, которым в этот период будет уделено особое внимание: проблемы демографии и расширение Евросоюза за счет государств Западных Балкан. Коснувшись демографии, президент отметила, что если 50 лет назад на Европу приходилось 20% мирового населения, то сейчас лишь 10%. По ее мнению, в этом заключается одна из причин падения конкурентоспособности ЕС. "Европа становится все менее глобальным игроком в экономическом плане, и вопрос в том, сможем ли мы это изменить", - добавила Новак.

На традиционном приеме с ее участием, который в этом году проходил в национальном Музее изобразительных искусств, в числе гостей присутствовал посол России в Венгрии Евгений Станиславов.