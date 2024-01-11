В США заявили, что после выборов на Тайване направят туда "неофициальную делегацию"

Представитель американской администрации не стал уточнять ее состав и сроки визита

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. США намерены направить "неофициальную делегацию" на Тайвань после выборов главы администрации острова в субботу. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге, посвященном выборам главы тайваньской администрации.

"Мы планируем направить неофициальную делегацию после выборов на Тайване. На данный момент мы не станем подтверждать сроки визита делегации или ее состав отчасти потому, что вопреки сообщениям СМИ некоторые вопросы до сих пор прорабатываются", - заявил чиновник.

Он также заявил, что США не поддерживает какую-либо сторону на выборах на Тайване, считает, что отношения с островом не изменятся вне зависимости от их исхода.

"Соединенные Штаты всецело доверяют демократическим процессам на Тайване. Проведение свободных и справедливых выборов пользуется сильной двухпартийной поддержкой. Тайвань является образцом демократии не только в регионе, но и во всем мире. Мы выступаем против любого внешнего вмешательства или влияния на выборы в Тайване. Разумеется, Соединенные Штаты не занимают ничью сторону на этих выборах. У нас нет фаворита или предпочтительного кандидата. Но независимо от того, кто будет избран, наша политика в отношении Тайваня останется прежней, и наши прочные неофициальные отношения также не изменятся", - сказал он.

Газета Financial Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден намерен направить на Тайвань двухпартийную делегацию, в которую могут войти бывший заместитель госсекретаря США в администрации Барака Обамы демократ Джеймс Стайнберг, а также бывший помощник президента США по национальной безопасности в администрации Джорджа Буша - младшего республиканец Стивен Хэдли. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя информацию издания, заявил ТАСС, что США должны отказаться от официальных контактов с Тайванем и воздержаться от вмешательства в выборы.