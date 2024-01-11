Кандидат в президенты США считает, что Десантис может стать вице-президентом Хейли

Вивек Рамасвами опубликовал такой прогноз на своей странице в X

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рон Десантис может стать вице-президентом претендующей на пост президента США Никки Хейли. Такое мнение в среду выразил бизнесмен Вивек Рамасвами, который тоже является участником предвыборной гонки.

"Мой прогноз. Вы действительно увидите, как Рон Десантис станет вице-президентом Никки Хейли", - говорится в видео, которое Рамасвами опубликовал в X (ранее Twitter).

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля нынешний президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник на высшем государственном посту Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года, он является сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. В число его соперников входят Десантис, бывшая американская постпред при ООН Никки Хейли и бизнесмен Вивек Рамасвами.