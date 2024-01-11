В Сеуле заявили, что Пхеньян может в январе испытать баллистическую ракету

По оценкам Республики Корея, запуски могут быть нужны КНДР для демонстрации потенциала по уничтожению американских баз на Гуаме и в Японии

СЕУЛ, 11 января. /ТАСС/. КНДР может провести испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности в январе, запустить межконтинентальную баллистическую ракету под нормальным углом в течение года. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в интервью агентству Yonhap.

"Северная Корея, как представляется, продолжает подготовку к испытательному пуску [нового типа баллистической ракеты средней дальности]. Есть вероятность, что это произойдет в начале года. Нельзя исключать, что это может произойти уже в январе", - сказал министр. Он напомнил, что ракетные двигатели были протестированы в ноябре.

По оценкам Сеула, данные ракеты находятся в разработке и могут быть нужны для демонстрации потенциала по уничтожению американских баз на Гуаме и в Японии.

Син Вон Сик предположил, что КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету под обычным углом, чтобы проверить технологии по повторному входу в атмосферу и точность вооружения. В 2023 году Пхеньян запустил пять таких ракет, во всех случаях траектория полета была навесной. Ракеты преодолевали порядка 1 000 км, тогда как, по мнению экспертов, при запуске под привычным углом они могут преодолеть 12 000 - 15 000 км, покрывая территорию США. "Существует вероятность запуска на практическую дальность и под нормальным углом в этом году", - сказал министр.

По информации агентства, Син Вон Сик также не исключил вероятности провокаций со стороны Пхеньяна в преддверии парламентских выборов в Южной Корее или президентских в США.