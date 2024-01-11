Al Jazeera: армия Израиля штурмует города на Западном берегу реки Иордан

По данным телеканала, речь идет о населенных пунктах Бейтуния и Калькилью

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля проводит рейды и штурмует населенные пунктов на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, израильские военнослужащие штурмуют город Бейтуния, расположенный в центральном районе Западного берега, а также Калькилью на севере региона.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.