В США сообщили о подготовке к возможной реакции материкового Китая на выборы на Тайване

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга отметила, что "Пекин будет зачинщиком, если решит ответить наращиванием давления в военной сфере"

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Вашингтон готовится к реакции, которая якобы может последовать со стороны материкового Китая после выборов на Тайване. Об этом заявила в среду представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге, посвященном выборам в субботу главы тайваньской администрации.

"Я думаю, каждый раз, когда мы вступаем в период повышенной напряженности, конечно, в правительстве США обсуждаются непредвиденные обстоятельства, это одна из составляющих разумного планирования", - ответила она на вопрос журналиста о том, готовятся ли власти США к "возможной реакции Китая в военной сфере". "Я не хочу вдаваться в подробности, но, конечно, мы должны быть готовы и продумать любой случай: от того, что не будет никакой реакции, до того, что она последует по высшему разряду", - добавила чиновник.

"Я не стану рассуждать о том, какой будет реакция КНР на выборы и на их итоги", - отметила представитель администрации США. "Пекин будет зачинщиком, если решит ответить наращиванием давления в военной сфере или принуждением. Конечно, мир в Тайваньском проливе имеет важнейшее значение для стран и экономик всего мира", - добавила она. По ее словам, "нарушение мира и стабильности в Тайваньском проливе нанесло бы серьезный ущерб мировой экономике".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации острова занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.