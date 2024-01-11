Bloomberg: трения между Зеленским и Залужным замедляют работу над военной стратегией

Как отмечает агентство, Вашингтон обеспокоен происходящим

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Чиновники в Вашингтоне обеспокоены разногласиями между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, которые замедляют разработку военной стратегии Киева. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, украинские военные сейчас разрабатывают планы на 2024 год, но этому препятствуют разногласия между Зеленским и Залужным.

США хотят понять, как они могут лучше оказать поддержку Киеву. Как отмечают источники, союзники надеются, что Вашингтон окажет новую помощь к следующему месяцу, хотя в США "пока нет никаких признаков" этого.

С осени украинские, а затем и западные СМИ стали регулярно сообщать о наличии противоречий между Зеленским и Залужным. В статье для издания The Economist главком ВСУ признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике слова Залужного. Как отмечало издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он имеет президентские амбиции. В украинских СМИ также появились сообщения со ссылкой на источники о возможной отставке Залужного.