Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми

Экс-президент США добавил, что лидеры России и Китая также "очень коварные"

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми.

"[Президент США Джо] Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, <...>, Путин и Си [Цзиньпин] и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные", - сказал он в среду выступая перед сторонниками в Айове. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Ранее Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Путиным и конфликта на Украине можно было избежать, если бы пост главы администрации США занимал он.

Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Ранее он неоднократно заявлял, что выдвижение обвинений в его адрес является попыткой вмешательства в выборы со стороны администрации Байдена, которого он считает "самым коррумпированным и некомпетентным в истории" президентом США.