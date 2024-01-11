Всеобщие выборы в Пакистане пройдут в заявленные сроки

Исполняющий обязанности министра информации исламской республики Муртазу Соланги отметил, что ситуация в области безопасности в стране "намного лучше, чем была в 2008 и 2013 годах"

ИСЛАМАБАД, 11 января. /ТАСС/. Власти Пакистана нацелены на проведение выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) и провинциальные законодательные органы страны в утвержденные сроки - 8 февраля 2024 года. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press Of Pakistan со ссылкой на исполняющего обязанности министра информации исламской республики Муртазу Соланги.

Глава информационного ведомства страны отметил, что ситуация в области безопасности в Пакистане "намного лучше, чем была в 2008 и 2013 годах", подтвердив приверженность переходного правительства провести всеобщие выборы в запланированные сроки.

5 января 2024 года Сенат Пакистана (верхняя палата парламента) одобрил резолюцию с просьбой к федеральному правительству о переносе даты голосования ввиду соображений в области безопасности. Основанием для такого предложения со стороны законодателей стали участившиеся теракты на территории Пакистана, главным образом в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, целью которых являлись в том числе кандидаты на предстоящих выборах. Тем не менее окончательное решение в этом вопросе остается за кабинетом министров исламской республики.