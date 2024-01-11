Глава ВОЗ призвал Израиль обеспечить доставку гуманитарной помощи на север Газы

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что организации пришлось отменить шесть запланированных миссий в северную часть анклава из-за того, что еврейское государство не дало разрешение на поездки

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал власти Израиля обеспечить организациям, доставляющим гуманитарную помощь, доступ в северные районы Газы. Соответствующее заявление он опубликовал в X (ранее Twitter).

"[Мы] сталкиваемся с почти непреодолимыми проблемами при доставке гуманитарной помощи в Газу. У нас есть материалы, команды и планы, но у нас нет доступа. Мы призываем Израиль одобрить запросы на доставку гуманитарной помощи для ВОЗ и других организаций", - указал Гебрейесус.

Также глава ВОЗ отметил, что организация была вынуждена отменить шесть запланированных миссий в северную часть Газы из-за того, что Израиль отклонил запросы на разрешение таких поездок и не обеспечил безопасный проход на север анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.