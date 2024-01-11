Экс-постпред США при ООН назвала Украину "проамериканской страной"

Никки Хейли считает, что Вашингтон должен поддерживать Киев, чтобы предотвратить конфликт между Россией и НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Украина является "проамериканской страной" и "правильным другом" для Вашингтона. Такое мнение выразила бывший американский постпред при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в США в 2024 году.

"Это проамериканская свободолюбивая страна, - сказала она в среду в ходе дебатов с губернатором штата Флорида Роном Десантисом в штате Айова, организованных телеканалом CNN. - Нам нужно быть другом, чтобы заполучить себе друга <...>, нужно убедиться в том, что нас поддерживают правильные друзья".

По утверждению Хейли, Вашингтон должен поддерживать Украину, "чтобы предотвратить" конфликт между Россией и НАТО.