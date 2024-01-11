Глава МО Индии и премьер Британии обсудили развитие оборонного партнерства

Риши Сунак выразил надежду, что переговоры по соглашению о свободной торговле между странами могут вскоре прийти к успешному завершению, отметило индийское ведомство

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх был принят в Лондоне премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил с ним вопросы оборонного и экономического партнерства.

"Мы обсудили вопросы, касающиеся обороны, экономического сотрудничества и того, как Индия и Великобритания могут работать вместе для укрепления мирного и стабильного глобального порядка, основанного на правилах", - сообщил Сингх на своей странице в Х (ранее Twitter).

Министерство обороны Индии в распространенном заявлении указало, что на встрече Сингх отметил расширение двустороннего оборонного партнерства, включающее совместные учения, обучение, повышение оперативной совместимости, связи между военными, особенно в военно-морской сфере. Министр также высоко оценил усилия двух стран по расширению оборонно-промышленного сотрудничества, в том числе в технологической сфере.

"Встреча была теплой и сердечной. Министр обороны подчеркнул, что обе страны добились значительных успехов в формировании и преобразовании исторических связей в современное, многогранное и взаимовыгодное партнерство под руководством лидеров обеих стран", - указывается в тексте. Как отмечает индийское оборонное ведомство, Сунак на встрече "выразил надежду, что текущие переговоры по соглашению о свободной торговле [между Индией и Великобританией] могут вскоре прийти к успешному завершению".

Кроме того, Сингх обсудил направления развития оборонно-промышленного партнерства с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. "Раджнатх Сингх изложил свою цель по интеграции оборонной промышленности двух стран, в том числе через интеграцию цепочек поставок для повышения их устойчивости. Он также подчеркнул важность двустороннего взаимодействия на уровне стартапов, а также определения и обсуждения совместных проектов, которые Индия и Великобритания могли бы реализовывать вместе", - говорится в заявлении Минобороны Индии.

Как указывает ведомство, Кэмерон подтвердил стремление правительства Великобритании взаимодействовать с Индией в оборонной сфере, особенно в области оборонно-промышленного сотрудничества "как одного из средств, с помощью которых Великобритания надеется усилить поддержку международного порядка, основанного на правилах".