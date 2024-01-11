Хуситы назвали резолюцию СБ ООН по атакам в Красном море политической игрой

Именно США нарушают международное право, заявил глава Высшего революционного комитета движения "Ансар Аллах" Мохаммед Али аль-Хути

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" назвали принятую СБ ООН резолюцию с осуждением атак на суда в Красном море политической игрой и обвинили США в нарушении международного права. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление главы Высшего революционного комитета хуситов Мохаммеда Али аль-Хути.

"Решение, которое было принято относительно безопасности судоходства в Красном море, является политической игрой, и именно Соединенные Штаты нарушают международное право", - приводит его слова телеканал.

В то же время он указал на то, что СБ ООН следует обеспечить освобождение миллионов палестинцев в секторе Газа от "израильско-американской осады", а Израилю необходимо прекратить все нападения. "То, что делают Вооруженные силы Йемена, находится в рамках законной обороны", - сказал он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Франция.