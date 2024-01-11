Al Jazeera: израильские военные ведут бой с палестинским сопротивлением в Дженине

Столкновения происходят в восточной части города, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные столкновения между бойцами палестинского сопротивления и израильскими военными возобновились в восточной части города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские силовики встретили ожесточенное сопротивление в ходе штурма Дженина, на улицах которого завязались бои.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и городам на Западном берегу реки Иордан, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.