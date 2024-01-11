Парламент Казахстана ратифицировал протокол о признании документов об образовании в ЕАЭС

Теперь документ поступит на подпись президенту республики

АСТАНА, 11 января. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", касающийся признания документов об образовании для педагогов и юристов. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Протокол подписан 31 марта 2022 года в Москве. Документом вносятся изменения и дополнения в Договор о ЕАЭС касательно вопросов госконтроля на таможенной границе, применения специальных защитных антидемпинговых и компенсационных мер, технического регулирования, трудовой миграции, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, транспорта и налогообложения.

"Исключаются требования по признанию документов об образовании для работников в педагогической и юридической деятельности в другом государстве - члене Евразийского экономического союза. Это направлено на упрощение условий при трудоустройстве данной категории трудовых мигрантов", - сказал депутат Сената Серик Утешов.

Согласно поправкам, у предпринимателей появится возможность оформления фитосанитарных сертификатов и свидетельств о госрегистрации в электронном виде. Сейчас эти документы во взаимной торговле предоставляются на бумажном носителе. "Введение электронных документов позволит осуществлять цифровую прослеживаемость партий плодоовощной продукции "от поля до прилавка", избежать предпринимателям необоснованных проверок со стороны органов фитосанитарного контроля сопредельных государств при поставках продукции на их рынки", - пояснил Утешов.

Кроме того, предусматривается механизм повторного антидемпингового расследования. Такое расследование проводится в том случае, если производители отдельных стран занижают экспортную цену, из-за чего ранее принятая антидемпинговая мера не устраняет ущерб отрасли экономики государств ЕАЭС.

После ратификации протокола парламентом он поступит на подпись президенту Казахстана.