В КНР намерены упростить въезд в страну для иностранцев

Директор Департамента по работе с иностранцами Государственного управления по делам миграции Китая Мао Сюй заявил, что благодаря совершенствованию информационных технологий в области управления иммиграцией процесс приема и рассмотрения заявок будет упрощен

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Китай упростит правила въезда в страну для ряда категорий иностранцев. Об этом заявил на пресс-конференции директор Департамента по работе с иностранцами Государственного управления по делам миграции Китая Мао Сюй.

Как уточняется, иностранцы, которые приезжают в Китай на короткий период времени для участия в непубличной деятельности, к примеру с целью делового сотрудничества, предпринимательства, посещения родственников, осмотра достопримечательностей или ведения частных дел, в случае наличия у них законных оснований, теперь смогут подать заявление на продление, замену и перевыдачу визы в ближайший к месту пребывания орган иммиграционной администрации.

Кроме того, будут смягчены условия въезда для иностранцев, приезжающих в Китай для подачи заявления на получение портовых виз и упрощена процедура транзита через столичные аэропорты КНР. Иностранцы, находящиеся транзитом в аэропортах Пекина сроком не более 24 часов, освобождаются от процедур пограничного контроля и не нуждаются в получении визы.

Новые меры также позволят упростить посещение Китая на короткий срок для встречи с родственниками. Так от въезжающих с такой целью иностранцев больше не будут требовать подтверждения родства с приглашающей стороной и прохождения связанных с этим процедур аутентификации. Вместо этого принимающая сторона может предоставить соответствующее заявление.

Мао Сюй также добавил, что благодаря совершенствованию информационных технологий в области управления иммиграцией процесс приема и рассмотрения заявок будет дополнительно упрощен.