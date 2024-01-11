AFP: ВСУ рассказали о потерях от заминированных саперами РФ банкнот и сигарет

В своем материале агентство приводит слова украинских солдат о том, что "у России очень хорошие саперы, возможно, лучшие"

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. "Ловушки" российских саперов в виде банкнот и пачек сигарет стали причиной потерь среди солдат ВСУ. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на украинских солдат.

"Это не секрет, что у России очень хорошие саперы, возможно, лучшие", - отметил солдат ВСУ Анатолий в интервью агентству. "Денежная банкнота, пачка сигарет, телефон <...>. Это определенно ловушки. Мы даже потеряли солдат из-за заминированных банок [газированного напитка] Pepsi", - добавил он, комментируя работу российских саперов.

"Трудно найти умных людей, которые не боятся [работать саперами]", - подчеркнул другой солдат, указав на дефицит саперов ВСУ. По его словам, "необходимо знать химический состав [мин] и то, как с ними справляться, <...> нужно пройти обучение", чтобы производить разминирование территорий.

В свою очередь глава инженерно-саперной бригады Олег Шиварский отметил, что ВСУ испытывает трудности с тем, чтобы найти желающих учиться на саперов. К тому же, по его словам, стратегия ВС России постоянно совершенствуется. "В некоторых районах мины лежат на расстоянии менее метра друг от друга", - пояснил он.