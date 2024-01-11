Эрдоган: сфера влияния Турции простирается далеко за пределы ее границ

По словам турецкого президента, на действия Анкары смотрят "миллиарды людей" по всему миру

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сфера влияния и интересов его страны лежит не только в ее границах, но простирается от Балкан до Азии и Африки.

"Хочу еще раз напомнить о том, что Турция не замыкается только в своих границах. Наша нация ответственна не только за то, что происходит в пределах этих границ. Сфера влияния и ответственности Турции очень широка. Это обусловлено нашей историей и культурным прошлым, нашей верой. На нас смотрят миллиарды людей на огромном пространстве от Балкан до Кавказа, из центра Азии до ее юга и востока, от севера Африки до ее центральных регионов", - цитирует президента газета Star.

Эрдоган утверждает, что "любая победа и успех Турции находят отклик среди людей в этих регионах", и это возлагает на республику большую ответственность. Он дал понять, что Турецкая Республика, отметившая в 2023 году столетний юбилей, будет продолжать активно работать на внешних направлениях. Того требует наступивший "век Турции", как декларируют власти страны.

В качестве одной из наиболее насущных задач Эрдоган назвал борьбу с несправедливостью в контексте конфликта между Израилем и Палестиной. "Мы встречаем в западном мире тех, кто прославляет зверства Израиля и поддерживает его, кто попирает ценности, делающие человека человеком. Наш долг в том, чтобы сохранять бдительность перед лицом несправедливости, аморальности и бесчеловечности расставляющих ловушки врагов ислама и Турции", - сказал он.