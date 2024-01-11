СМИ: Шольц был удивлен назначением Атталя на пост премьера Франции

Берлин рассматривает нового главу кабмина в качестве приверженца развития германо-французских отношений, заявила глава федеральной земли Саар Анке Релингер

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц был удивлен назначением Габриэля Атталя на пост премьер-министра Франции. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на германских политиков.

"Канцлер был весьма удивлен, как и многие наблюдатели с французской стороны, когда было объявлено о его назначении", - сказал журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя вопрос о возрасте нового французского премьера. Однако он отметил, что возраст не служит показателем квалификации политика.

В то же время глава федеральной земли Саар Анке Релингер, которая работала с Атталем, ранее занимавшим должность министра по делам молодежи, указала, что Берлин рассматривает Атталя в качестве приверженца развития германо-французских отношений и ожидает продолжения взятого ранее курса на сближение молодого поколения двух стран в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.

"Если Франция и Германия будут еще более сплоченными, Европа станет сильнее и будет двигаться вперед. До скорой встречи!" - отметил накануне Атталь на странице в социальной сети X (ранее Twitter) в ответ на поздравления германского лидера с назначением на должность. "С нетерпением жду продолжения и укрепления нашего сотрудничества", - написал Шольц по-французски.

9 января Атталь принял полномочия у своей предшественницы Элизабет Борн, которая возглавляла кабмин с мая 2022 года. Он стал самым молодым премьером в истории Франции. До перехода на высший пост в правительстве он возглавлял министерство образования (с июля 2023 года) и отвечал за государственные счета в министерстве экономики (с мая 2022 года по июль 2023 года).