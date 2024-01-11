На Украине возбудили дело после захвата храма УПЦ и избиения его настоятеля

По информации местной епархии УПЦ, на Казанский храм напали в ночь на 9 января сторонники раскольнической Православной церкви страны

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту силового захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине Винницкой области на западе Украины. Об этом изданию "Страна" сообщили источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что дело возбуждено по статье о самоуправстве. "Правонарушителям грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, либо исправительные работы сроком до двух лет, либо арест до трех месяцев", - рассказал источник.

По его данным, в захвате храма участвовали 40 человек. "В помещение Казанского храма вошли 40 неизвестных в камуфляжной форме. Они в агрессивной форме начали выражать недовольство проведением богослужений верующими УПЦ, после чего начался конфликт. Во время потасовки священнослужитель УПЦ получил телесные повреждения", - добавил он.

Как сообщали в местной епархии УПЦ, Казанский храм был захвачен в ночь на 9 января сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) с помощью бульдозеров. Настоятель храма был избит, а прихожан выгнали на мороз.

10 ноября прошлого года раскольники уже пытались перевести храм в ПЦУ, организовав незаконные сборы. Однако через три дня религиозная община УПЦ провела легитимные сборы, на которых прихожане заявили о своей верности канонической церкви. 28 декабря активисты ПЦУ также попытались захватить храм, но тогда прихожанам удалось остановить рейдерский захват.