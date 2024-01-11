Армия Израиля атаковала вооруженных радикалов на юге и в центральной части сектора Газа

Военные сообщили ,что в Аль-Магази "восемь террористов были уничтожены снайперским огнем"

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по отрядам вооруженных радикалов в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа и в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части палестинского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Солдаты ЦАХАЛа продолжают действовать в Аль-Магази и Хан-Юнисе", - говорится в заявлении. "В районе Аль-Магази были обнаружены три вооруженных автоматами террориста. Военнослужащие ЦАХАЛа при помощи беспилотника постоянно отслеживали отряд и нанесли удар, когда террористы выходили из шахты туннеля", - продолжили военные. Кроме того, в Аль-Магази "восемь террористов были уничтожены снайперским огнем", добавили в армии.

"Во время действий ЦАХАЛа в районе Хан-Юниса по войскам были выпущены противотанковые ракеты. Вскоре после этого военные нанесли удар по террористическому объекту, из которого был осуществлен обстрел", - продолжили в пресс-службе. Солдаты также атаковали в другом районе Хан-Юниса "двух террористов, заложивших взрывное устройство, и убили их", добавили военные. "Позднее в этом районе были обнаружены еще два террориста, один из террористов был локализован на крыше, осуществляя разведку, оба террориста были убиты в результате удара истребителя ВВС Израиля", - сообщили в армейском ведомстве.