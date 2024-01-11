Бельгия начала уголовное расследование против якобы связанного с разведкой КНР политика

Связь между китайской разведкой и бельгийским политиком подтверждается фактом переписки, которая велась с 2019 по 2022 год и доступ к которой получили газеты Financial Times, Der Spiegel и Le Monde в ходе совместного расследования

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Бельгийские власти начали уголовное расследование в отношении фламандского ультраправого политика Франка Крейлмана, который якобы мог быть связан с китайской разведкой на протяжении более чем трех лет. Об этом сообщила газета Financial Times.

"Федеральная прокуратура действительно начала расследование", - приводит издание слова представителя федеральной прокуратуры Бельгии Эрика Ван Дуйсе, не сообщая при этом дополнительных деталей.

Издание отмечает, что Франк Крейлман не отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию с бельгийским расследованием, а также не ответил на вопросы относительно приведенных обвинений.

Газета утверждает, что Бельгия знала о возможных связях Франка Крейлмана и других политиков с Китаем в 2018 году, однако тогда не могла возбудить дело, так как шпионаж и иностранное вмешательство не считаются преступлениями в соответствии с Уголовным кодексом Бельгии, принятым еще в 1867 году.

Указывается также, что связь между китайской разведкой и бельгийским политиком подтверждается фактом переписки, которая велась с 2019 по 2022 год и доступ к которой получили газеты Financial Times, Der Spiegel и Le Monde в ходе совместного расследования. Издания утверждают, что китайская разведка пыталась через бывшего бельгийского сенатора "повлиять на политические дискуссии в Европе", чтобы они соответствовали курсу Пекина.

Власти Китая в свою очередь отрицают свою осведомленность обо всей этой ситуации.