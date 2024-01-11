Китай выразил недовольство высказываниями США по Тайваню

Как утверждает официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Вашингтону надо "остановить сепаратистские механизмы" на острове

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Китай выражает недовольство в связи с высказываниями американских представителей относительно выборов на Тайване и призывает США ответственно подойти к соблюдению принципа "одного Китая". Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Выборы на Тайване относятся к внутренним делам Китая и не терпят никакого внешнего вмешательства. США по поводу выборов на острове открыто делают безответственные замечания, которые Китай решительно отвергает и в связи с которыми выражает крайнее недовольство", - утверждает официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин также сказала, что Вашингтону надо ответственно подойти к соблюдению принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, "прекратить каким-либо образом вмешиваться в выборы на острове Тайвань и остановить сепаратистские механизмы, направленные на достижение "независимости Тайваня".

Ранее представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге, посвященном выборам главы тайваньской администрации, заявила, что Вашингтон готовится к реакции, которая якобы может последовать со стороны материкового Китая после выборов на Тайване.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин называет Тайвань одной из провинций КНР.

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации острова занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.