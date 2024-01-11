В Минюсте Литвы надеются на решение вопроса о русских школах без популизма

Министр юстиции Эвелина Добровольска подчеркнула, что люди, предлагающие закрыть русскоязычные учебные заведения, сами никогда не были в школах нацменьшинств

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Вопрос о работе в Литве государственных общеобразовательных школ с русским языком обучения должен рассматриваться взвешенно и без популизма. Об этом в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявила министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска.

"Очень хотелось бы, чтобы не было популизма, чтобы эксперты в сфере образования выработали стратегический поход к сети школ национальных меньшинств", - сказала она.

На фоне военных действий РФ на Украине министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас призвал закрыть школы с преподаванием на русском языке и перевести их на обучение "на других языках". "В этих школах обучаются граждане нашей страны, поэтому необходимо говорить не о закрытии, а о содержании учебного процесса", - сказала министр юстиции.

Она подчеркнула, что необходимо усилить воспитание гражданственности.

"Ни один из тех, кто предлагает какие-то идеи по этому поводу, никогда не был в школах национальных меньшинств", - подчеркнула Добровольска, которая окончила в Вильнюсе гимназию с обучением на польском языке. В Литве также работают белорусские и еврейские школы.