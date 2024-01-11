МИД Молдавии сообщил о запрете на въезд в РФ некоторым чиновникам и журналистам

Официальный представитель молдавского МИД Игорь Захаров среди них назвал главу аппарата президента, члена Высшего совета безопасности Адриана Бэлуцела, советника президента по иностранным делам и стратегическим коммуникациям Ольгу Рошку и генерального секретаря правительства Молдовы Артура Мижу

КИШИНЕВ, 11 января. /ТАСС/. Россия запретила въезд некоторым молдавским чиновникам и журналистам в связи с действиями Кишинева, которые считает недружественными. Об этом заявил ТАСС официальный представитель молдавского МИД Игорь Захаров.

"Запрет на въезд в Россию получили свыше десяти человек", - сказал Захаров. Среди них он назвал главу аппарата президента, члена Высшего совета безопасности Адриана Бэлуцела, советника президента по иностранным делам и стратегическим коммуникациям Ольгу Рошку, генерального секретаря правительства Молдовы Артура Мижу, члена Совета по аудиовизуальным продуктам Руслана Михалевского, координатора Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александра Маноли, а также журналистов некоторых телеканалов, информационных агентств и порталов.

10 января в МИД РФ был вызван молдавский посол, которому был ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Там обратили внимание на факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, дискриминацию российских граждан, въезжающих в Молдавию, а также агрессивные заявления антироссийского характера. Москва также выразила обеспокоенность из-за информации о планах содействовать в подготовке военных ВСУ на молдавской территории с инструкторами НАТО.

Летом и осенью 2023 года запрет на въезд в Россию получили около трех десятков депутатов парламента Молдавии от проевропейской Партии действия и солидарности. Эта мера стала ответом на требование сократить штат российского посольства в республике на 45 человек (до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции). Свое решение Кишинев объяснял якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии.