Минобороны США опровергло сообщения о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Министерство обороны США опровергло сообщения о том, что певица Тейлор Свифт работает на ведомство. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

"Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы", - приводит издание слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. При этом представитель Минобороны США в своем комментарии использовала слова из песни Свифт Shake It Off.

Затем, затронув вопрос о финансировании правительства США, Сингх сделала отсылку к другой песне Свифт - Out Of The Woods. "Но это подчеркивает, что Конгресс [США] все еще должен одобрить запрос о дополнительном финансировании [правительства] так быстро, как это возможно, чтобы мы могли быть вне опасности из-за возможных проблем с бюджетом", - указала она. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона обыграла фамилию певицы в слове swiftly и обратилась к Конгрессу, использовав название еще одной песни Свифт - I Wish You Would, имея в виду скорейшее одобрение законопроекта о финансировании.

Как поясняет Politico, ранее ведущая телеканала Fox News Джесс Уоттерс заявила, что "около четырех лет назад подразделение психологических операций Пентагона предложило сотрудничество Тейлор Свифт". Затем в эфире ТВ показали видео 2019 года с конференции, организованной центром киберзащиты НАТО (NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence), на которой Свифт привели в пример "влиятельного человека". "Это правда. Психологическое подразделение Пентагона уговорило НАТО сотрудничать с Тейлор Свифт для борьбы с дезинформацией в интернете", - сказала Уоттерс.