Супругу и сына свергнутого президента Габона перевели из тюрьмы под домашний арест

Согласно информации журнала Jeune Afrique, посредником между новым правительством страны и семьей Бонго выступил президент республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало

ПРЕТОРИЯ, 11 января. /ТАСС/. Супругу бывшего президента Габона Али Бонго Ондимбы и его старшего сына перевели из тюрьмы столицы страны Либревиля, они находятся фактически под домашним арестом на вилле. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique.

Издание выяснило, что Сильвия Бонго Ондимба и Нуреддин Бонго Валентин находятся на вилле в столице Габона, но где именно, неизвестно. Отмечается, что им не разрешено связываться с семьей, а также с адвокатом, с которым они виделись лишь однажды.

Согласно информации Jeune Afrique, посредником между новыми властями Габона и семьей Бонго выступил президент республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, когда находился в Либревиле. Газета отмечает, что лидер страны встретился с бывшим президентом Габона в его частной резиденции, а также поинтересовался положением дел его супруги и старшего сына, стараясь добиться того, чтобы вся семья смогла покинуть Габон.

В свою очередь источник портала Gabonactu в центральной тюрьме Либревиля опроверг сообщения о нахождении родственников свергнутого президента на вилле, назвав их фейком. Другой источник портала также опроверг информацию о переводе Сильвии и Нуреддина Бонго под домашний арест. "В коридорах Дворца правосудия не прозвучало ни одной подобной просьбы", - заявил источник.

Жене бывшего руководителя государства 29 сентября предъявили обвинение в отмывании денег. После смены власти в Габоне в отношении представителей свергнутой элиты, в том числе родственников президента, началось расследование. Сыну Ондимбы уже предъявили обвинения в государственной измене и коррупции.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период. Захватившие власть военные утверждают, что их главной целью будет борьба с коррупцией.