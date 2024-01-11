Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к амнистии к 80-летию освобождения Белоруссии

Президент Белоруссии поручил министру внутренних дел Ивану Кубракову обратить внимание "на недостатки предыдущих амнистий, чтобы их не повторить"

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нужным подойти к вопросу амнистии в 2024 году нетрадиционно.

"В этом году мы отметим 80-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И если мы примем положительное решение [о проведении амнистии], то с учетом особенности даты амнистия должна иметь отличия. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, на женщин с детьми, другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно", - приводит его слова близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко поручил министру внутренних дел Ивану Кубракову обратить внимание "на недостатки предыдущих амнистий, чтобы их не повторить". "Понятно, что в парламенте законопроект [об амнистии] также обсудят, проанализируют со всех сторон. Тем более работать предстоит новому составу - людям со свежим взглядом, идеями. Но надо учитывать и криминогенную ситуацию в обществе", - пояснил президент.

В прошлый раз амнистия в Белоруссии проводилась ко Дню народного единства. Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с Днем народного единства" 8 декабря 2022 года, согласно документу, в результате амнистии планировалось освободить от уголовного наказания около 4,5 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы 1,6 тыс. Помимо этого, еще около 4 тыс. осужденным срок наказания был сокращен на год. Законом определены категории лиц, подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности за преступления, не представляющие большой общественной опасности. Под амнистию подпали несовершеннолетние, беременные, одинокие родители, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды I и II групп, лица, имеющие ряд заболеваний, ветераны боевых действий, лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, получившие ранения, увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности.