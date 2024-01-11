В Белоруссии завершилось формирование участков для единого дня голосования

Председатель ЦИК республики Игорь Карпенко сообщил, что процесс выдвижения кандидатов в депутаты идет активно

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Формирование участков для голосования на предстоящих в феврале парламентских и местных выборах завершилось в Белоруссии. ОБ этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

"Завершилось формирование участков для голосования. В общей сложности создано 5,5 тыс. участков. Не позднее 25 января будут сформированы участковые избирательные комиссии", - сказал он журналистам.

По словам Карпенко, процесс выдвижения кандидатов в депутаты идет активно. Он напомнил о том, что подать в соответствующие окружные избиркомы документы на выдвижение кандидатов можно до 15 января включительно. С 16 по 30 января пройдет регистрация кандидатов, с 31 января по 24 февраля включительно - период агитации.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На назначенных на 4 апреля 2024 года выборах в Совет Республики от каждой из шести областей и Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня будут избраны по восемь членов верхней палаты парламента. Еще восемь сенаторов назначаются президентом Белоруссии.