WP: Блинкену не удалось уговорить Нетаньяху завершить операцию в Газе

Госсекретарь смог привлечь на свою сторону арабов, но Израиль не собирается брать обязательства по созданию палестинского государства, пишет обозреватель Давид Игнатиус

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время ближневосточного турне не смог уговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершить операцию в секторе Газа. Такое мнение выразил обозреватель Давид Игнатиус в материале газеты The Washington Post.

По его словам, США пытаются добиться того, чтобы Израиль поскорее вышел из конфликта, работая по этой теме с арабскими странами. Игнатиус отметил, что во время ближневосточного турне Блинкен получил заверения от Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Иордании в том, что они окажут помощь по восстановлению сектора Газа после окончания военных действий, если Израиль признает необходимость создания палестинского государства. "Но премьер-министр Израиля пока отказывается брать на себя обязательства по созданию палестинского государства. Таким образом, разработанный США план по завершению конфликта пробуксовывает. Блинкену удалось привлечь на свою сторону арабов, но он не может переубедить Нетаньяху", - полагает обозреватель.

Игнатиус отметил, что США все еще пытаются предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, но "это становится все труднее". "Израиль хочет решительного поражения ХАМАС, чтобы предотвратить повторение ужасающей террористической атаки, подобной той, которая произошла 7 октября [2023 года]. Однако спустя три месяца [с момента нападения] это все еще отдаленная цель", - отметил он. Журналист предположил, что вывод израильских войск из Газы может закончиться в конце января или в начале февраля, после чего в анклаве останется не более четверти тех сил Израиля, которые изначально вошли в анклав. Но "поддержание порядка" в Газе после ухода Армии обороны Израиля, как пишет Игнатиус, "будет кошмаром".

Еврейское государство, подчеркнул обозреватель, не согласится с тем, чтобы анклав находился под руководством Государства Палестина. Вместо этого израильские власти хотят передать под управление местных палестинских властей отдельные районы анклава, а это, как полагает обозреватель, приведет к "коррупции и хаосу" в секторе.

Чтобы этого избежать, обозреватель предлагает рассмотреть вопрос о реформе Государства Палестина, смене его лидера и кабинета министров. По мнению Игнатиуса, с помощью обсуждения подобных планов США могли бы побудить Израиль к признанию палестинского государства. "Но [Вашингтон] не может навязывать решения, особенно такому близкому союзнику, как Израиль", - заключил обозреватель.