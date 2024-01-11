Эксперт предложил перевести часть военного производства Украины в Литву

Как это осуществить на практике, специалист в сфере вооружений, майор в отставке Дарюс Антанайтис не пояснил

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Часть военного производства Украины могла бы быть переведена в Литву. Об этом в эфире национального радио LRT заявил эксперт в сфере вооружений майор в отставке Дарюс Антанайтис.

"Российские военные устанавливают, где на Украине работают линии по производству оружия, и наносят по ним удары, уничтожают их", - сказал он.

Как отметил эксперт, альтернативой мог бы стать перенос такого производства в другие страны. "Часть военного производства можно было бы перевести в безопасную Литву", - предложил он. Как это осуществить на практике, Антанайтис не пояснил.

Вильнюсом разработан план оказания военной поддержки Украине, согласно которому с 2024 года по 2026 год она составит не менее €200 млн. Как отмечал министр обороны Арвидас Анушаускас, общая стоимость военной помощи, оказанной Вильнюсом Киеву, превысила €500 млн. Вместе с гуманитарной и финансовой помощью она превышает €1 млрд и составляет 1,42% валового внутреннего продукта Литвы.