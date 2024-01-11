Глава Красного Креста в Австрии шокирован обстрелом медиков в Газе со стороны Израиля

Геральд Шопфер призвал стороны конфликта не препятствовать работе медицинского персонала в регионе

ВЕНА, 11 января. /ТАСС/. Президент австрийского Красного Креста Геральд Шопфер шокирован гибелью сотрудников Палестинского общества Красного Полумесяца, попавших под обстрел израильских вооруженных сил в Газе.

"Мы шокированы тем, что на наших коллег напали, когда они находились в машине скорой помощи. Медицинский персонал непременно нужно защищать!" - приводятся его слова в пресс-релизе организации.

Он призвал стороны конфликта соблюдать нормы гуманитарного права и не препятствовать работе медиков.

Ранее машина скорой помощи, принадлежащая Палестинскому обществу Красного Полумесяца, попала под обстрел ВС Израиля у въезда в город Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. В результате погибли четверо находившихся в машине медиков.