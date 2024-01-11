ЦАХАЛ задержал 24 подозреваемых в терроризме в ходе рейдов на Западном берегу

Силовики также пресекли контрабанду 50 единиц оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Израильские военные задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 24 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинца. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) за ночь по всей территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС) задержали 24 лица, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности", - говорится в сообщении. Силовики "пресекли контрабанду 50 единиц оружия" на Западный берег Иордана, задержав "двух подозреваемых, имеющих при себе 49 пистолетов и винтовку М-16", продолжили в пресс-службе. Военные отметили, что информации о ранениях с израильской стороны в ходе ночных рейдов не поступало.

По данным пресс-службы, за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение радикалов ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, на Западном берегу были задержаны 2 650 объявленных в розыск лиц. Примерно 1 300 из них подозреваются в связях с правящим в Газе палестинским движением ХАМАС.