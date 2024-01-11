В Белоруссии могут ввести альтернативное лишению свободы наказание по некоторым статьям УК

Это необходимо, чтобы устранить дисбаланс норм уголовного законодательства, сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Некоторые статьи Уголовного кодекса Белоруссии планируется откорректировать с целью замены лишения свободы альтернативными видами наказания для того, чтобы устранить определенный дисбаланс норм уголовного законодательства. Об этом сообщил журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало по итогам совещания у президента страны Александра Лукашенко.

"Для устранения такого дисбаланса Верховный суд проанализировал некоторые санкции преступлений за менее тяжкие и ненасильственные преступления. Мы приходим к выводу, что эти санкции нуждаются в корректировке. В первую очередь с тем, чтобы в них ввести альтернативные лишению свободы виды наказания", - цитирует главу Верховного суда агентство БелТА.

Сукало пояснил, что "когда в санкциях статьи за менее тяжкие и ненасильственные преступления нет ничего, кроме лишения свободы, конечно, судам очень сложно соблюдать такие необходимые принципы назначения наказания, как соразмерность, индивидуальность и справедливость". "Чтобы облегчить работу судов, Верховный суд предложил откорректировать эти санкции, предусмотреть в них обязательные альтернативные лишению свободы виды наказания. Это серьезно облегчит задачу судов по определению действительно справедливого наказания", - сказал глава суда.

Он проинформировал о планах создать специальную рабочую группу, которая займется корректировкой ряда статей Уголовного кодекса.