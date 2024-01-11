Осужденные за экстремизм в Белоруссии не подпадут под будущую амнистию

На нее смогут рассчитывать, в частности, несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II групп

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Амнистия, приуроченная 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, не коснется лиц, осужденных за преступления экстремистской и террористической направленности. Об этом сообщил журналистам глава МВД Иван Кубраков по итогам совещания у президента страны Александра Лукашенко.

"Нами было предложено: экстремисты и террористы, которые осуждены и привлечены к уголовной ответственности, - к ним амнистию не применять. Наше предложение поддержали", - приводит слова главы МВД агентство БелТА.

Кубраков проинформировал, что в основу нового законопроекта об амнистии МВД предлагает положить структуру соответствующего закона 2022 года. Он уточнил, что на амнистию смогут рассчитывать несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные активной формой туберкулеза, больные онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированные, ветераны боевых действий на территории других государств, граждане, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, лица льготной категории граждан.

Также, по словам министра, предлагается освободить лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности, которым назначено наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы. Кроме того, предлагается освободить лиц, совершивших преступления, относящиеся к категории менее тяжких, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы и которые отбыли на день вступления в силу закона не менее одной четверти назначенного судом срока наказания, сказал Кубраков.

Он также сообщил, что часть осужденных смогут рассчитывать на сокращение сроков отбывания наказания. В частности, предлагается освобождение от наказания частично сроком на один год лиц, которые не входят в льготную категорию граждан, и совершивших тяжкие преступления, а также осужденных к лишению свободы беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, которым суд отсрочил отбывание наказания. Также предлагается сократить срок наказания на один год совершившим преступления в возрасте до 18 лет, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; совершившим коррупционные преступления.

В ведомстве считают, что проведение очередной амнистии не вызывает опасений с точки зрения развития криминогенной обстановки. "Применение акта амнистии в 2022 году, которое мы проанализировали, не оказало существенного негативного влияния на состояние правопорядка в нашей стране. Так, из 5,5 тыс. амнистированных лиц вновь совершили преступление около 4%", - уточнил министр внутренних дел. В прошлый раз амнистия в Белоруссии проводилась ко Дню народного единства.