Посла Дании в Тбилиси вызвали в МИД Грузии из-за слов в адрес основателя правящей партии

Анне Торф Соренсен написала в статье, что "грузинская мечта" была основана "олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим состояние в России в 1990-е годы"

ТБИЛИСИ, 11 января. /ТАСС/. МИД Грузии вызвал посла Дании в Тбилиси Анне Торф Соренсен из-за ее статьи в датском издании Jyllands-Posten, где дипломат назвала олигархом основателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили. Об этом сообщил телеканал "Имеди".

Как сообщается, посла ожидают в МИД до конца дня.

В статье, посвященной европейским перспективам Грузии после предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС, Соренсен пишет, что "Грузинская мечта" была основана "олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим состояние в России в 1990-е годы". Также дипломат отмечает, что Грузия подвергалась критике со стороны Украины и ЕС за проведение "дружественной России политики".

Высказывания посла Дании вызвали критику в правящей партии Грузии. В частности, мэр Тбилиси и генсек партии Каха Каладзе назвал заявления Соренсен "грязными".