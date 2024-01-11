Аудит западных партнеров Киева выявил недостатки в работе антикоррупционного бюро

Ревизию проводила группа экспертов по инициативе посольства США и Антикоррупционной инициативы ЕС на Украине

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Западные партнеры Киева провели аудит работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) за 2021-2023 годы, который выявил недостатки. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы аудита.

По данным агентства, ревизию проводила группа экспертов по инициативе посольства США и Антикоррупционной инициативы ЕС на Украине. Они заявили о чрезмерной бюрократизации ведомства, избирательности при расследовании преступлений, а также о "проблемах в коллективе", в частности выгорании и увольнении детективов на фоне общей нехватки персонала. По мнению экспертов, некоторым категориям преступлений, в частности связанным с отмыванием средств, уделяется недостаточно внимания.

НАБУ создано в 2015 году, что было одним из требований МВФ в рамках программы сотрудничества с Украиной. В его обязанности входит расследование связанных с коррупцией преступлений, к которым причастны высшие чиновники государства. Тогда же для сопровождения процессов по делам, которые ведет НАБУ, была учреждена Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), ставшая структурным подразделением офиса генпрокурора, но теоретически независимым от нее. Законом о создании НАБУ предусматривалось, что ведомство может требовать у других правоохранительных органов передавать ему уголовные дела.

Западные партнеры Киева настаивают на повышении роли НАБУ и САП в системе украинских специализированных ведомств. В частности, по требованию Запада в ноябре прошлого года Верховная рада утвердила увеличение штата НАБУ с 700 до 1 000 человек, однако уточнялось, что сотрудники будут набираться поэтапно с 2024 по 2026 год - по 100 человек. Также по настоянию МВФ и ЕС был принят закон о независимости САП, который вывел ее из структуры офиса генпрокурора в качестве отдельного органа прокуратуры.

"Борьба с коррупцией" на Украине

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии НАБУ и САП. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Киеву средств.

На этом фоне на Украине с начала года возникло несколько крупных коррупционных скандалов, связанных с высшими должностными лицами. На этом фоне в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании приравнять коррупцию во время военного положения к госизмене. Однако эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию не только внутри страны, но и среди западных партнеров Киева. Стало известно, что глава государства планировал в связи с изменением тяжести преступления передать эти дела от НАБУ в ведение Службы безопасности Украины. Однако многие эксперты отметили, что это позволило бы команде Зеленского, уже не раз оказывавшейся втянутой в коррупционные скандалы, вывести из-под ответственности "кого надо" и показательно осудить своих оппонентов.

По оценкам экспертов и украинских СМИ, несмотря на регулярно появляющиеся отчеты правоохранителей о раскрытии очередных коррупционных схем, действия властей Украины, преподносящиеся как борьба с этим явлением, - лишь показательные акции, за которыми стоит передел сфер влияния, денежных потоков и сведение счетов с оппонентами.