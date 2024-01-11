МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля

Возможности подавать заявления о предоставлении международной защиты в пунктах пересечения границы на сухопутной границе между двумя странами нет

ХЕЛЬСИНКИ, 11 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Финляндии решило продлить срок закрытия автомобильных пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 11 февраля. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Закрытие восточной границы продлится до 11 февраля. Возможности подавать заявления о предоставлении международной защиты в пунктах пересечения границы на сухопутной границе между Финляндией и Россией нет", - говорится в тексте.

Правительство Финляндии будет регулярно оценивать свое решение по мере развития ситуации в приграничных территориях России в сотрудничестве с министерством внутренних дел и другими государственными органами, сообщает МВД.

Ранее финский кабмин решил закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.