В ЕК заявили, что пока не начали переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро отметила, что комиссия "рассматривает, когда запустить процесс"

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пока не начала переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз несмотря на то, что еще в декабре прошлого года лидеры стран сообщества приняли соответствующее решение. Как сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Ана Пизонеро, отвечая на многочисленные вопросы журналистов, Еврокомиссия до сих пор "рассматривает, когда запустить процесс".

"Еврокомиссия обсуждает вопрос, когда запустить следующие шаги в соответствии с заключениями саммита ЕС. Мы думаем над тем, когда запустить процесс", - сказала она. Журналисты спросили Пизонеро, почему Еврокомиссия не выполняет свое обещание немедленно запустить переговоры с Украиной.

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Единственной страной, выступившей против, была Венгрия, однако ее премьер-министру Виктору Орбану не удалось убедить своих коллег в том, что такой шаг станет ошибкой. В то же время он предупредил, что переговоры в любом случае будут длительными, если Венгрия увидит, что они противоречат ее интересам, она их заблокирует.